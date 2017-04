Společnost 3M překonala odhady a zvýšila výhled

25.04.2017 16:20

Koncern 3M zaznamenal solidní výsledky a zvýšil odhad tržeb a zisku pro letošní rok. Výsledky společnosti 3M Co (MMM) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 7,685 7,497 7,409 Čistý zisk (mld. USD) 1,323 -- 1,177 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,162 2,068 1,89 Společnost 3M poskytla investorům příjemné překvapení, po několika snížení výhledu v minulém roce přinesla optimistický odhad pro rok 2017. Tržby v prvním čtvrtletí meziročně rostly o 3,7 %, EPS o 5,4 % (GAAP). Nejvíce se dařilo divizi "Electronics and Energy" (+11,1 %), dále "Industrial" (+4,2 %) či "Safety and Graphics" (+3,4 %). Společnost v návaznosti na solidní výsledky v 1Q zvýšila výhled. Nově očekává růst obratu o 2-5 % a EPS na úrovni 8,7-9,05 USD/akcie (růst 7-11 %). To je výše než nejoptimističtější odhady analytiků. Akcie MMM na NYSE roste po volatilním vstupu o 0,2 %. Kompletní zpráva zde. 3M Co (MMM) Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 116,1 P/E 23,5 Vývoj za letošní rok (%) +8,8 Očekávané P/E 22,5 52týdenní minimum (USD) 163,2 Prům. cílová cena (USD) 191,8 52týdenní maximum (USD) 194,5 Dividendový výnos (%) 2,3 Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.