Společnost American Express reportovala výsledky nad očekáváním

20.07.2017 11:31

Americká karetní společnost American Express včera po uzavření trhů oznámila nižší než očekávaný pokles zisků za druhý kvartál 2017. Výrazně rostly výdaje za získání nových i udržení stávajících klientů. Výsledky společnosti American Express (AXP) za 2Q 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Výnosy (mld. USD) 8,31 8,21 8,24 Čistý zisk (mld. USD) 1,31 -- 1,98 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,47 1,44 2,10 Zisk i výnosy překonaly očekávání Čistý zisk poklesl na 1,31 mld. USD, což odpovídá očištěnému zisku 1,47 USD na akcii. V 2. kvartále 2016 byl zisk o 33 % vyšší. I přes výrazný pokles se společnosti podařilo překonat zisk na akcii očekávaný analytiky o 3 centy. Výsledky za 2Q 2016 ale zkresluje zisk z prodeje Costco portfolia kreditních karet společnosti CitiGroup, který se uskutečnil před rokem. Podobně společnost překonala očekávání analytiků i na úrovni výnosů, které se meziročně zvedly o 1 % na 8,31 mld. USD. Očekávalo se, že klesnou na 8,21 mld. USD. S vyloučením vlivu ukončení spolupráce s firmou Costco a apreciace dolaru by upravené výnosy společnosti meziročně vzrostly o 8%. Minulý kvartál výnosy meziročně vzrostly o 7 %, před rokem o 4 %. Rostly výdaje na získání a udržení klientů Podle společnosti růstu výnosů pomohla zejména vyšší spotřeba držitelů karet a také vyšší úrokový výnos. Celkový počet karet rostl v USA i globálně. Celkové náklady meziročně vzrostly 21 % na 5,8 mld. USD, nejvýrazněji rostly výdaje na získání nových a udržení stávajících klientů ve vysoce kompetitivním odvětví platebních karet. O 9 %, na 1,93 mld. USD, vzrostly výdaje za karetní benefity a odměny. Očekávaný zisk na akcii beze změny, v rozmezí 5,60 až 5,80 dolarů Návratnost vlastního kapitálu firmy za druhý kvartál byla 21,7 % ve srovnání s 26,4 % v druhém čtvrtletí 2016. Společnost svým investorům oznámila, že očekává větší než 5-6% růst očištěných tržeb, který ohlásily v březnu. I nadále pro rok 2017 chce American Express dosáhnout zisku na akcii v rozmezí 5,60 až 5,80 USD na akcii. Krátce po zveřejnění výsledků akcie společnosti rostly až o 1 %, dnes v premarketu rostou o 0,48 %. Více informací o výsledcích společnosti je zde. American Express Co (AXP) na 85,93 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 76,8 P/E 17,3 Vývoj za letošní rok (%) +16,0 Očekávané P/E 15,0 52týdenní minimum (USD) 59,5 Prům. cílová cena (USD) 86,5 52týdenní maximum (USD) 86,0 Dividendový výnos (%) 1,5 Zdroj: Bloomberg, The Wall Street Journal, The Financial TimesRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.