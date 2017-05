Společnost Best Buy pozitivními výsledky za 1Q překonala očekávání

25.05.2017 16:40

Americký prodejce elektroniky Best Buy dnes před otevřením trhů oznámil výsledky, které překonaly očekávání analytiků. Akcie reagují růstem o 15,4 % na 58,18 USD. Výsledky společnosti Best Buy (BBY) za 1Q 2018 1Q FY 2018Konsensus 1Q 20181Q FY 2017 Tržby (mld. USD) 8,53 8,28 8,44 Čistý zisk (mil. USD) 188 -- 226 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,60 0,40 0,70 Výsledky za první kvartál překonaly konsensus Tržby za první čtvrtletí dosáhly 8,52 miliard USD, analytici očekávali nižší tržby 8,27 miliard USD. Dále také společnost vykázala zisk 188 milionů USD, který byl výrazně nad konsensem trhu 125,5 milionů USD. Očištěný zisk na akcii za tento kvartál, který byl 0,60 USD, výrazně překonal očekávání analytiků (0,40 USD). Meziročně se očištěný zisk na akcii zvýšil o 40%. Neočekávaný růst porovnatelných tržeb Přestože analytici očekávali pokles porovnatelných tržeb o 1,5%, Best Buy překvapil se zvýšenými porovnatelnými tržbami o 1,6 %. V USA porovnatelné tržby nejvíce rostly v sektoru spotřebičů, kde se zvýšily o 4,6%. Podle Financial Times se na zvýšených tržbách Best Buy nejvíc podepsala silná poptávka po nové hrací konzoli Nintendo Switch, která se začala prodávat na začátku března. Pozitivní výhled na 2Q Po pozitivních výsledcích za tento kvartál společnost navýšila výhled provozního zisku a tržeb. Očekávaný růst provozního zisku se zvýšil z nižších jednotek procent na rozmezí hodnot 3,5-8,5 %. Společnost očekává tržby za druhý kvartál mezi 8,6 a 8,7 miliard USD, což překonává očekávání analytiků 8,48 miliard USD. Best Buy také zvedl svůj odhad růstu tržeb za 2Q z 1,5 % na 2,5 %. Za posledních 12 měsíců akcie Best Buy vzrostly o skoro 56%, obchodují se za 58,18 USD, což se blíží historickému maximu z roku 2006, kdy se akcie dostaly na 59,50 USD. Výsledky společnosti jsou zde. Best Buy Co Inc (BBY) +15,4 % na 58,1772 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 17,9 P/E 15,6 Vývoj za letošní rok (%) +36,3 Očekávané P/E 15,8 52týdenní minimum (USD) 28,8 Prům. cílová cena (USD) 48,8 52týdenní maximum (USD) 58,2 Dividendový výnos (%) 2,0 Zdroj: Bloomberg, Financial Times, Best BuyRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.