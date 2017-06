Společnost Broadcom reportovala výsledky za 2Q nad konsensem trhu

02.06.2017 10:51

Dodavatel Applu oznámil pozitivní výsledky za 2Q. Očištěné tržby i čistý zisk nad odhady analytiků. Výsledky společnosti Broadcom Ltd (AVGO) za 1Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Očištěné Tržby (mld. USD) 4,19 4,11 3,54 Čistý zisk (mld. USD) 0,440 -- (1,19) Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 3,69 3,50 2,53 Tržby i zisk nad konsensem Technologická společnost Broadcom reportovala včera po uzavření trhu výsledky za druhý kvartál fiskálního roku. Firma překonala očekávání analytiků jak na úrovni zisku, tak i tržeb. Výrobce čipů reportoval čistý zisk ve výši 440 milionů dolarů, přičemž minulý rok ve druhém kvartále skončil ve ztrátě. Očištěná hrubá marže za druhý kvartál dosáhla výše 63,1 %. Provozní zisk společnosti ve druhém kvartále byl 474 milionů dolarů ve srovnání se ztrátou 1 miliardy dolarů ve druhém kvartále předchozího roku. Provozní náklady v meziročním srovnání poklesly o 500 milionů dolarů na 1,5 miliardy. Očištěné tržby pro třetí kvartál kolem 4,45 miliardy dolarů Pro současný kvartál společnost očekává očištěné tržby na hranici 4,45 miliardy dolarů s rozpětím 75 milionů dolarů v obou směrech. Analytici v konsensu posléze očekávají očištné tržby ve výši 4,23 miliardy dolarů. Očištěnou hrubou marži ve třetím kvartále firma očekává na 63 % s odchylkou 1 % oběma směry. Od začátku roku do včerejší seance vzrostly akcie Broadcom o 33 %, přičemž index Standard & Poor's 500 za stejné období zaznamenal růst o 8,5 %. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Výsledky firmy obsahují jen pokračující operace po akvizici společnosti Avago, která koupila Broadcom a posléze převzala jméno akvírované společnosti. Broadcom Ltd (AVGO) včera uzavřela na 234,59 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 94,2 P/E 83,8 Vývoj za letošní rok (%) +32,7 Očekávané P/E 15,3 52týdenní minimum (USD) 142,3 Prům. cílová cena (USD) 267,1 52týdenní maximum (USD) 242,9 Dividendový výnos (%) 1,3 Zdroj: Bloomberg, BroadcomFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.