Společnost Coach reportuje solidní výsledky

15.08.2017 14:16

Výrobce luxusních kabelek a doplňků reportuje dobré výsledky, tržby však nenaplnily očekávání Výsledky společnosti Coach (COH) za 4Q 2017 4Q 2017Konsensus 4Q 20174Q 2016 Tržby (mld. USD) 1,13 1,51 1,15 Čistý zisk (mil. USD) 152 -- 82 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,50 0,49 0,29 Americký výrobce luxusních kabelek reportoval solidní výsledky za 4Q, čistý zisk meziročně vzrostl téměř dvojnásobně. Tržby ve srovnání se stejným časovým obdobím uplynulého roku vzrostly o 6 % a dosáhly 1,13 mld. USD, očekávalo se však 1,51 mld. Společnost v květnu tohoto roku také oznámila převzetí firmy Kate Spade za cenu 2,4 mld. USD. Akcie společnosti Coach Inc včera uzavřely na 47,92 USD a v předobchodní fázi indikují mírný růst. Coach Inc (COH) uzavřely na 47,92 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 13,5 P/E 22,2 Vývoj za letošní rok (%) +36,8 Očekávané P/E 19,3 52týdenní minimum (USD) 34,1 Prům. cílová cena (USD) 53,3 52týdenní maximum (USD) 48,9 Dividendový výnos (%) 2,8 Zdroj: CNBC, BloombergJan KreglFio banka, a.s.