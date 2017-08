Společnost Deere & Co reportovala výsledky za 3Q 2017

18.08.2017 15:11

Největší světový výrobce zemědělských strojů dnes před otevřením trhů reportoval výsledky. Společnost zvýšila celoroční výhled, ale nenaplnila očekávání na úrovni zisku. Výsledky společnosti Deere & Co (DE) za 3Q FY 2017 3Q FY 2017Konsensus 3Q 20173Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 7,81 6,91 6,72 Čistý zisk (mld. USD) 642 -- 489 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,79 1,93 1,40 Firma překonala konsensus analytiků na úrovni tržeb, zisk nenaplnil odhady trhu Deere & Co. reportoval výsledky za třetí kvartál. Čistý zisk meziročně vzrostl na 641,8 mil. USD, což odpovídá očištěnému zisku na akcii 1,79 USD. Analytici očekávali o něco více, 1,93 USD na akcii. Celkové tržby dosáhly hodnoty 7,81 mld. USD při očekávání 6,91 mld. USD. Tržby divize Agriculture and turf meziročně vzrostly o 13 %. Nejvýrazněji rostly tržby Construction and forestry, které dosáhly růstu 29 %. Silným výsledkům společnosti pomohla rostoucí poptávka z Jižní Ameriky, která meziročně vzrostla o 10 %. Výkonný ředitel společnosti Samuel Allen v tiskovém prohlášení oznámil: John Deere má za sebou silný kvartál, společnosti se podařilo využít zlepšujících se celosvětových tržních podmínek. K silným číslům divize Farm machinery pomohla silná poptávka v Jižní Americe a tržby divize Construction equipment také výrazně rostly. Zlepšený výhled pro fiskální rok 2017 Společnost očekává celoroční růst tržeb o 11 %. Navýšila tak svůj dřívější výhled růstu tržeb 9 %. Deere také navýšil výhled čistého zisku z 2,00 mld. USD na 2,08 mld. USD. Analytici očekávali čistý zisk za fiskální rok ve výši 2,03 mld. USD. Firma také oznámila, že ve čtvrtém kvartále očekává meziroční růst prodeje zařízení o 24 %. John Deere se také snaží o diverzifikaci svých produktů. V červnu zveřejnil plány koupit německou společnost Wirtgen Group, která se specializuje na produkci strojů na konstrukci silnic, za 4,6 mld. EUR. Jedná se o největší akvizici v historii společnosti. Po vyhlášení výsledků akcie v pre-marketu odepisovali až 4 %. Za letošní rok si společnost připsala 20 %. Podrobnější výsledky Deere & Co jsou k dispozici zde. Deere & Co (DE) na 123,98 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 39,7 P/E 22,5 Vývoj za letošní rok (%) +20,3 Očekávané P/E 19,4 52týdenní minimum (USD) 76,7 Prům. cílová cena (USD) 135,0 52týdenní maximum (USD) 132,5 Dividendový výnos (%) 1,9 Zdroj: Deere & Co, Bloomberg, The Financial TimesRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.