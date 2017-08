Společnost HP rostla čtvrté období v řadě

24.08.2017 12:16

Legenda na poli výpočetní a kancelářské techniky, společnost HP, ve středu po uzavření trhů prezentovala pozitivní výsledky. Výsledky společnosti HP Inc (HPQ) za 3Q FY 2017 3Q FY 2017Konsensus 3Q FY 20173Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 13,06 12,26 11,89 Čistý zisk (mil. USD) 735 717,3 837 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,43 0,42 0,49 Společnost HP překonala odhad jak z hlediska obratu i zisku, tržby vzrostly meziročně o 9,8 %, největším tahounem byly notebooky (+16 %), mírně vzrostly prodeje osobních počítačů (i přes globální pokles segmentu). Celá divize personal systems rostla o 12 %. HP se v poslední době snaží zaměřit na prémiové produkty a vstupovat na nové trhy. Potýká se však se světovým poklesem poptávky po tradičních osobních počítačích a tiskárnách. Společnost zvýšila výhled pro letošní rok, odhad pro 4Q fisk. roku však mírně zaostává za trhem, akcie včera v poobchodní fázi klesala. HP Inc vzniklo vyčleněním z původní společnosti Hewlett-Packard v roce 2015 a zabývá se především retailovou klientelou (PC, notebooky, tiskárny apod.), druhá část, dnešní Hewlett Packard Enterprise spolupracuje především s firmami (servery, software). Kompletní zpráva zde. HP Inc (HPQ) Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 31,7 P/E 13,5 Vývoj za letošní rok (%) +27,1 Očekávané P/E 11,5 52týdenní minimum (USD) 13,6 Prům. cílová cena (USD) 21,3 52týdenní maximum (USD) 19,6 Dividendový výnos (%) 2,8 Filip TvrdekFio banka, a.s.