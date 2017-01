Společnost IBM prezentovala výsledky za 4Q nad očekávání

20.01.2017 11:41

Technologická legenda IBM překonala ve 4Q 2016 odhady analytiků. Výsledky společnosti IBM (IBM) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 21,769 21,639 22,06 Čistý zisk (upravený, mld. USD) 4,78 4,64 4,61 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 5,01 4,88 4,75 Obrat IBM v závěru roku 2016 mírně klesl, čistý zisk vzrostl, průměrná hrubá marže klesla na 50 %. IBM se nyní věnuje zejména cloudovým službám nebo umělé inteligenci (IBM Watson), což s sebou v uplynulých letech neslo značný objem investic. IBM koupilo 15 společností za 6 mld. USD a rozšířilo výdaje na výzkum a vývoj, to ovlivnilo marži. Dle CFO Martina Schroetera však začíná vliv faktorů negativně ovlivňujících marži odeznívat. Od roku 2012 pod vedením CEO Romettyho IBM transformovalo produktové portfolio, tradiční produkty jako serverový hardware a software ustoupily do pozadí. IBM se v souladu s posledním trendem snaží více zákazníkům prodávat své produkty jako službu, důležitou roli hraje také poradenství a poskytování komplexních řešení na míru. Novým oborům se začíná dařit, tržby v oblastech AI nebo analytických řešení pro firmy (cognitive solutions) zaznamenaly růst třetí čtvrtletí po sobě. Dle Grega McDowella z JMP Securities by však investorům mohla vadit struktura obratu, kterou ovlivnila nižší daňová sazba nebo relativně vysoké příjmy z licencování starších produktů. Akcie dnes v premarketu klesá o 2 %. Oficiální zpráva zde. International Business Machines Corp (IBM) 0 % na 166,81 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 158,6 P/E 11,9 Vývoj za letošní rok (%) +0,5 Očekávané P/E 12,0 52týdenní minimum (USD) 116,9 Prům. cílová cena (USD) 163,6 52týdenní maximum (USD) 170,0 Dividendový výnos (%) 3,3 Filip TvrdekFio banka, a.s.