Společnost L Brands představila slušné výsledky za 4Q, ovšem velmi slabý výhled na 1Q

23.02.2017 17:36

Společnost L Brands, která vlastní např. značky Victoria’s Secret a Bath & Body Works, představila výsledky za 4Q 2016 a výhled na aktuální čtvrtletí. Ten kvůli slabým valentýnským prodejům zaostal za všemi odhady analytiků. Výsledky společnosti L Brands (LB) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 4,49 4,49 4,395 Čistý zisk (mld. USD) 631,75 -- 636,02 Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,18 1,9 2,15 Finanční výsledky Na výsledcích společnosti za 1Q se pozitivně podepsalo daňové vyrovnání, které je vylepšilo o 41,7 mil. USD na úrovni čistého zisku společnosti. Porovnatelné tržby značky Victoria’s Secret klesly o 3 %, značka Bath & Body zaznamenala 5% růst. Celkově porovnatelné tržby stagnovaly. Výhled na rok 1Q výrazně zaostal za očekáváním analytiků Za celý fiskální rok 2017 společnost očekává zisk na akcii v rozmezí 3,05 až 3,35 USD na akcii, analytici projektovali 3,69 USD. Analytik Ike Boruchov z Wells Fargo poznamenal, že výhled byl výrazně horší oproti již dříve klesajícím očekáváním. V prvním čtvrtletí společnost očekává zisk v rozmezí 20 až 25 centů. Analytici v průměru čekali 49 centů, nejnižší projekce dostupná agentuře Bloomberg byla posazená na 40 centech. Společnost očekává, že porovnatelné tržby v 1Q klesnou o vyšší jednotky či nižší desítky procent, za celý rok očekává pokles v řádu nižších jednotek. Za poklesem stojí propad únorových tržeb (společnost za únor očekává pokles o 20 %) ale i nedávné ukončení prodeje plavek a některého zboží u značky Victoria’s Secret. Značka podprsenek Victoria’s Secret se potýká se slabou návštěvností obchodů a zostřující se konkurencí, především v oblasti levnějšího prádla. Porovnatelné tržby by kvůli slabé návštěvnosti však v únoru měly klesnout i u druhé významné značky společnosti, Bath & Body Works, a to o střední jednotky procent. L Brands Inc (LB) -17,5 % na 47,97 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 13,7 P/E 12,8 Vývoj za letošní rok (%) -27,1 Očekávané P/E 13,6 52týdenní minimum (USD) 47,9 Prům. cílová cena (USD) 62,7 52týdenní maximum (USD) 88,8 Dividendový výnos (%) 5,0 Zdroj: L Brands, Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.