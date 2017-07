Společnost Mastercard reportovala výsledky za 2Q 2017 nad očekáváními

28.07.2017 13:30

Finanční společnost překonala očekávání na úrovni zisku i tržeb. Výsledky společnosti Mastercard (MA) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 3,05 2,98 2,69 Čistý zisk (mld. USD) 1,18 -- 0,98 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,10 1,04 0,89 Zisk se meziročně zvýšil o 20 %. Čistý zisk dosáhl hodnoty 1,18 mld. USD, očištěný zisk na akcii byl 1,10 USD při očekávání 1,04 USD. Obrat společnosti v 2Q vzrostl o 13 %, překonal tak odhady analytiků. Růstu tržeb nejvíce pomohly větší výdaje spotřebitelů, které meziročně vzrostly o 9 %. Rostly také provozní výdaje, po očištění meziročně o 17 %. Za rostoucími výdaji jsou větší náklady za marketing a reklamu, a rozšíření programu odměn pro klienty. Výkonný ředitel Mastercard, Ajay Banga, také oznámil že Kroger, jeden z největších amerických potravinových řetězců, bude měnit svůj karetní program ze sítě Visa na Mastercard. Program byl měl začít na konci roku 2017. Mastercard také dokončuje plány pro vstup do čínského trhu. Konkurenti společnosti, Visa a American Express, zveřejnili výsledky minulý týden, oběma společnostem se také dařilo nad očekáváními. Výsledky společnosti najdete zde. Mastercard Inc (MA) 0 % na 128,93 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 137,3 P/E 31,8 Vývoj za letošní rok (%) +24,9 Očekávané P/E 29,6 52týdenní minimum (USD) 94,4 Prům. cílová cena (USD) 138,6 52týdenní maximum (USD) 132,2 Dividendový výnos (%) 0,7 Zdroj: Mastercard, The Wall Street Journal, BloombergRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.