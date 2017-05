Společnost Mastercard zaznamenala v prvním čtvrtletí pozitivní výsledky

02.05.2017 15:50

Kartové společnosti Mastercard se v 1Q dařilo nad očekávání, k výsledku pomohl region Asie a Latinské Ameriky. Výsledky společnosti Mastercard Inc (MA) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Výnosy (mld. USD) 2,73 2,65 2,45 Čistý zisk (mld. USD) 1,1 1,0 0,96 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,01 0,95 0,86 Obrat společnosti v 1Q vzrostl o 12 %, překonal tak odhady analytiků. Dařilo se zejména v regionech Asie a Latinské Ameriky. Mastercard v uplynulých měsících investoval do platformy MasterPass (digitální peněženka a mobilní platební služba) a podporuje banky v propagaci platformy výhodnějšími podmínkami. Společnost v uplynulém období dokončila akvizici společnosti VocaLink, která jí má pomoci expandovat i na "nekaretní" platební trhy. Konkurenti Visa a American Express prezentovali výsledky v minulých dnech, oběma se dařilo nad očekávání. Akcie MA na NYSE dnes roste o 1,9 %. Oficiální zpráva zde. Mastercard Inc (MA) na 116,37 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 124,9 P/E 29,7 Vývoj za letošní rok (%) +12,7 Očekávané P/E 27,3 52týdenní minimum (USD) 86,7 Prům. cílová cena (USD) 123,5 52týdenní maximum (USD) 117,4 Dividendový výnos (%) 0,7 Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.