Společnost Michael Kors oznámila výsledky za 4Q 2017, akcie ztrácí 9,6 %

31.05.2017 16:06

Výrobce luxusního oblečení, kabelek a doplňků dnes před otevřením trhů reportoval výsledky za 4. čtvrtletí fiskálního roku 2017. Výsledky vykazují pokles tržeb a výhled nižších zisků na příští fiskální rok. Výsledky společnosti Michael Kors Ltd (KORS) za 4Q 2017 4Q FY 2017Konsensus 4Q 20174Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 1,06 1,05 1,20 Čistý zisk (mil. USD) 118 -- 177 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,73 0,70 0,98 Výrazný pokles tržeb Za 4Q čistý zisk na akcii 0,73 USD překonal očekávání analytiků 0,70 USD. Tržby 1,06 miliard USD byly také mírně nad očekáváním 1,05 miliard USD, přestože společnost zaznamenala větší než očekávaný pokles porovnatelných tržeb. Za čtvrtý kvartál porovnatelné tržby klesly o 14,1 %, očekával se pokles o 13,4 %. V Severní a Jižní Americe, největším trhu pro Michael Kors, společnost zaznamenala za 4Q celkový pokles tržeb o 13,8 % na 351,7 milionů USD. Tržby v Evropě taktéž klesaly, ale v Asii se tržby meziročně zvedly z 38,8 milionů USD na 117,1 milionů USD. Výhled na fiskální rok 2018 Ve srovnání s očekáváními analytiků Michael Kors prezentoval nižší výhled na příští kvartál. Za první čtvrtletí fiskálního roku 2018 společnost očekává tržby ve výši 910 až 930 milionů USD při konsensu 944,19 milionů USD. Michael Kors také očekává pokles porovnatelných tržeb za příští kvartál v řádu vyšších jednotek procent. Společnost očekává tržby 4,25 miliard USD za fiskální rok 2018. Analytici odhadovali tržby 4,36 miliard USD. Zisk na akcii je rovněž pod odhadem analytiků. Společnost očekává za 1Q zisk na akcii v rozmezí 0,60 až 0,64 USD při očekávání 0,80 USD. Celoroční zisk na akcii je očekáván mezi 3,57 a 3,67 USD. Analytici očekávali vyšší celoroční zisk 3,96 USD na akcii. Společnost také oznámila plánovaný zpětný odkup akcií ve výši 1 mld. USD. Po vyhlášení výsledků dnes akcie klesají o 9,6 %. Za letošní rok akcie Michael Kors klesly o 23,4 %. Kompletní výsledky společnosti jsou zde. Michael Kors Holdings Ltd (KORS) -9,6 % na 32,77 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 5,3 P/E 7,8 Vývoj za letošní rok (%) -23,4 Očekávané P/E 8,4 52týdenní minimum (USD) 32,9 Prům. cílová cena (USD) 40,7 52týdenní maximum (USD) 53,3 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, Michael Kors LtdRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.