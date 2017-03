Společnost Oracle oznámila výsledky za 3Q 2017, čistý zisk rostl

16.03.2017 15:06

Firma vykázala nárůst tržeb i zisku. očištěný zisk na akcii překonal konsensus analytiků, tržby mírně pod očekáváními. Výsledky společnosti Oracle Corp (ORCL) za 3Q 2017 3Q 2017Konsensus 3Q 20173Q 2016 Tržby (mld. USD) 9,21 9,26 9,01 Čistý zisk (mld. USD) 2,239 -- 2,142 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,69 0,62 0,64 Softwarový gigant Oracle včera reportoval výsledky hospodaření za 3Q roku 2017. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl, očištěný zisk na akcii překonal očekávání analytiků. Meziročně NON-GAAP zisk na akcii vzrostl o 7 %. Tržby společnosti sice meziročně vzrostly o 2 %, avšak zaostaly mírně za očekáváními analytiků. NON-GAAP tržby vzrostly o 3% na 9,3 mld. USD. Tržby z nejrychleji rostoucích cloudových aktivit PaaS a SaaS rostly o 73 % na 1 mld. USD. To je mírný pokles proti minulému kvartálu, kdy tržby z těchto aktivit rostly o 81 %. Provozní zisk společnosti za 3Q 2017 dosáhl hodnoty 3 mld. USD, NON-GAAP provozní zisk poté 3,9 mld. USD. Provozní marže byla 32 %. Částečně díky růstu mimo provozního zisku z 65 mil. USD na 189 USD dokázala společnost vykázat růst čistého zisku. Výsledky společnosti Oracle jsou zde. Akcie Oracle pokračují ve včerejším růstu, dnes přidávají 8,6 %. Oracle Corp (ORCL) +8,6 % na 46,7701 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 191,8 P/E 21,3 Vývoj za letošní rok (%) +21,6 Očekávané P/E 17,8 52týdenní minimum (USD) 37,6 Prům. cílová cena (USD) 48,0 52týdenní maximum (USD) 46,9 Dividendový výnos (%) 1,3 Zdroj: Bloomberg, The Financial Times František MašekFio banka, a.s.