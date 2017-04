Společnost PepsiCo oznámila pozitivní výsledky za 1Q, zisk nad očekáváním

26.04.2017 15:26

Tržby naplnily konsensus trhu. Společnost pokračuje v přesunu ke zdravějším nápojům a občerstvení. Výsledky společnosti PepsiCo Inc (PEP) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 12,05 12,05 11,86 Čistý zisk (mld. USD) 1,32 -- 0,93 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,94 0,91 0,89 Tržby v souladu s konsensem, zisk nad očekáváním Celosvětový nápojový gigant PepsiCo reportoval lepší než očekávaníé výsledky za první čtvrtletí roku 2017. Společnosti se vyplácí přesun ke zdravějším nápojům a zdravějšímu občerstvení. Očištěný zisk na akcii překonal očekávání analytiků, zatímco tržby společnosti naplnili konsensus trhu. „Pozitivní výsledky se dostavily navzdory náročným podmínkám obchodu s občerstvením a nápoji v Severní Americe“, nechala se slyšet CEO Pepsi Indra Nooyi. Provozní zisk firmy meziročně v prvním kvartále vzrostl o 19 %. Organické tržby v meziročním srovnání vrzostly o 2,1 %, což je v souladu s očekáváním firmy, když PepsiCo očekávalo růst pod 3 %. Probíhající přesun ke zdravějším produktům Pepsi se snaží diverzifikovat své portfolio produktů, čímž reaguje zejména na rostoucí poptávku po zdravějších nápojích a občerstvení ze strany konzumentů. To vede ke snižování spoléhání se na svůj hlavní produkt, nápoj Pepsi. Ten za první kvartál tvořil 12 % z celkových tržeb firmy. V minulém roce společnost uvedla nové produkty jakým je například probiotické verze džusu Tropicana. Důležitá byla také akvizice výrobce fermentovaného čaje Kombucha a dalších nápojů, společnosti Kevita. Výhled EPS pro rok 2017 5,09 dolarů na akcii Pro rok 2017 očekává Pepsi očištěný zisk na akciii ve výši 5,09 dolarů na jednu akcii. Analytici oslovení agenturou Bloomberg v konsensu očekávají 5,14 dolarů na akcii. Organické tržby by podle Pepsi měly vzrůst nejméně o 3 %. Podrobnější výsledky společnosti PepsiCo jsou zde. Akcie firmy v USA v pre-marketu oslabují o 0,67 %. Na Xetře pepsi klesá o 1,4 %. PepsiCo Inc (PEP) včera na uzavřel na 114,16 USD (NYSE) Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 163,0 P/E 23,3 Vývoj za letošní rok (%) +9,1 Očekávané P/E 22,2 52týdenní minimum (USD) 98,5 Prům. cílová cena (USD) 120,8 52týdenní maximum (USD) 114,6 Dividendový výnos (%) 2,6 PepsiCo Inc (PEP) -1,4 % na 104,2 EUR (XETRA) Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 148,8 P/E 23,3 Vývoj za letošní rok (%) +4,8 Očekávané P/E 22,1 52týdenní minimum (EUR) 89,5 Prům. cílová cena (EUR) 111,9 52týdenní maximum (EUR) 107,3 Dividendový výnos (%) 2,7 Zdroj: PepsiCo, The Financial Times, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.