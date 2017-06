Společnost Siemens plánuje investovat během příštích 7 let přes 7 miliard CZK v ČR

19.06.2017 16:00

Investice by měla expandovat a modernizovat továrny.Siemens plánuje vytvořit 1.800 pracovních míst, z toho třetina by měla být v sektoru R&D (výzkum a vývoj). Největší část investice je určena pro výrobu elektrických motorů. Společnost také plánuje vytvořit nové vývojové centrum pro elektrické motory. Zdroj: ReutersRáchel KopúnováFio banka, a.s.