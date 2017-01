Společnost Target snížila výhled na 4Q kvůli nízkému využití dopravy

Americký maloobchodní řetězec Target snížil výhled zisku na 4Q kvůli nízkému využití dopravy v době svátků. Společnost očekává zisk na akcii v rozmezí 1,45-1,55 dolaru, zatímco posledně společnost očekávala zisk v rozmezí 1,55-1,75 dolaru. Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali zisk 1,66 dolaru na akcii. Target je tak dalším řetězcem, který zaznamenal neuspokojivé výsledky v době svátků jako Macy´s nebo Kohl. CEO společnosti Target řekl, že prodej na internetu vzrostly o 40 % v prosinci, nicméně trend v dopravě a prodejích v kamenných obchodech je zklamáním. Akcie (TGT) v předobchodní fázi klesají o 4,8 % na 67,50 dolaru. Zdroj: BloombergVojtěch CinertFio banka, a.s.