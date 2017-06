Společnost Tatry mountains resorts zveřejnila výsledky za 1H, výnosy vzrostly o 8,5 %

30.06.2017 14:01

Slovenská společnost Tatry mountains resorts představila kompletní výsledky za zimní sezónu 2016/2017, respektive 1H 2016/2017. Výsledky společnosti Tatry mountains resorts (BAATMR) za 1H 2016/2017 1H 2016/20171H 2016/2015 Tržby (mld. EUR) 50,428 46,419 EBITDA (mld. EUR) 21,256 17,073 Čistý zisk (mld. EUR) 11,040 5,482 Zisk an akcii (EPS, EUR) 1,691 0,817 Společnost Tatry mountains resorts představila kompletní výsledky za první polovinu fiskálního roku 2016/2017, respektive za období od 1. listopadu 2016 do 30. dubna 2017. Již na konci dubna představila tržby za zimní sezónu. Celkové výnosy společnosti vzrostly o 8,5 %, když růst horských a zábavních parků (+20,5 %) a hotelů (+16,6 %) převážil pokles realitních projektů (-96,9 %). Společnost uvádí, že na lepších výsledcích se podepsal především růst návštěvnosti, zvýšený prodej skipasů, doplňové služby a věrnostní program Gopass. „Oproti minulým rokom nám túto zimu počasie veľmi prialo. Snehové podmienky boli výborné, dokonca aj na začiatku sezóny, čo sa prejavilo na raste návštevnosti našich stredísk ako na Slovensku, tak aj v Poľsku,“ uvedl Bohuš Hlavatý, předseda představenstva. Hrubý provozní zisk EBITDA byl meziročně o 24,5 % vyšší. Odrazil se na něm prodej bungalovů. Čistý zisk byl oproti loňskému roku dvojnásobný. „Veríme, že v dobre rozbehnutom nastavení sa nám bude dariť aj počas blížiacej sa letnej turistickej sezóny. Do konca tohto roka nás ešte čakajú rozsiahle investície v tatranských ako aj v poľských strediskách, zábavných parkoch a realitných projektoch, ktoré by sa mali pozitívne odraziť na našich výsledkoch v budúcich obdobiach," dodal Hlavatý. Akcie Tatry mountains resorts jsou listované také na pražské burze (BAATMR). Zdroj: Tatry mountains resortsJan Tománek, Fio banka, a.s.