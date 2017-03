Společnost Valeant klesá o 9,5 %, Ackman vyklízí pozice

14.03.2017 15:16

Společnost Valeant Pharmaceuticals dnes na newyorské burze klesá o téměř 10 % poté, co fond Pershing Square investora Billa Ackmana prodal svůj podíl.O společnosti Valeant, která je spojena s hned několika skandály jsme psali např. zde. Bill Ackman koupil akcie v březnu 2015 a vstoupil do managementu společnosti o rok později, v dobách propuklé vnitřní krize. Ackman patřil k dlouhodobým krajním zastáncům společnosti. Podíl jeho fondu Pershing Square činil před poslední operací cca 5,3 %, podle odhadů činí výsledná realizovaná ztráta téměř 3 mld. USD. Z objemu fondu pak Valeant činil 1,5 - 3 %. Největším akcionářem zůstává s 5,7 % legenda hedge fondů John Paulson. Akcie VRX dnes na NYSE ztrácí 9,2 % na 1,14 USD za kus. Zdroj: Bloobmerg, FTFilip TvrdekFio banka, a.s.