Společnosti Yahoo se v závěru roku 2016 dařilo mírně lépe

24.01.2017 12:26

Společnost Yahoo ve 4Q mírně rostla, stále však není z nejhoršího venku. Výsledky společnosti Yahoo! Inc (YHOO) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 1,469 - 1,273 Čistý zisk (mil. USD) 162 - -4 435 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,25 0,21 0,13 Provozní zisk se poprvé od konce roku 2014 dostal do provozního zisku (provozní marže 4 %). Výsledek lze z velké části přičíst osekávání výdajů nebo propouštění. Podíl na trhu klesá, podle odhadů byl loni 2,7 % (4,2 % v 2015). Yahoo v létě oznámilo prodej svého internetového byznysu společnosti Verizon, nyní se hovoří o odložení transakce. V minulosti mělo Yahoo obrovské problémy s úniky dat (2013, 2014), které oznámilo se zpožděním a dostalo se tak pod drobnohled americké komise pro cenné papíry. Oficiální zpráva zde. AKcie dnes v premarketu roste o 1,1 %. Yahoo! Inc (YHOO) na 42,4 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 40,5 P/E 188,4 Vývoj za letošní rok (%) +9,6 Očekávané P/E 64,3 52týdenní minimum (USD) 26,2 Prům. cílová cena (USD) 45,9 52týdenní maximum (USD) 44,9 Dividendový výnos (%) -- Filip TvrdekFio banka, a.s.