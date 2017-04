Starbucks ve 2Q dosáhl rekordních tržeb, porovnatelné tržby však rostly pomaleji než se čekalo

28.04.2017 15:30

Firma vykázala rekordní tržby, EPS i provozní marže. Porovnatelné tržby však rostly pouze o 3% proti očekávaným 3,6 %. Výsledky společnosti Starbucks Corp (SBUX) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 5,3 5,4 5,0 Čistý zisk (mil. USD) 653 -- 575 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,45 0,45 0,39 Rekordní tržby i EPS Největší světový řetězec kaváren Starbucks reportoval včera po uzavření trhu výsledky za druhý kvartál roku 2017. Akcie v aftermarketu po reportu klesaly, a to přesto, že firma vykázala rekordní tržby i zisk na akcii. I přesto, že tržby společnosti meziročně vzrostly o 6 %, zůstaly mírně pod očekáváním analytiků. Čistý zisk společnosti však konsensus trhu výrazně překonal. Slabší než očekávaný růst porovnatelných tržeb Trh však negativně reagoval na pomalejší růst porovnatelných tržeb, tedy klíčového ukazatele společnosti. Porovnatelné tržby vzrostly o 3 %, přičemž odhady analytiků mířily k 3,6 %. Ve Spojených státech porovnatelné tržby dosáhly stejného růstu jako na globální úrovni, tedy 3 %. V Číně posléze rostly o 7 %, přičemž v celé Asii vzrostly taktéž o 3 %. Stejně jako tržby, dosáhly rekordní hodnoty ve druhém kvartále i provozní marže, jelikož se dostaly na hodnotu 17,7 %. Provozní zisk společnosti se zvýšil o 8 % na 935 milionů dolarů. Aktivní členství ve věrnostním programu společnosti Starbucks Rewards vzrostlo o 11 % na 13,3 milionů členů. Snaha o inovace Ve snaze o zvýšení tržeb v zámoří Starbucks uzavřel na startu roku partnerství Weixin v Číně a zavedl inovaci ve formě dárkové karty, která zákazníkům umožňuje darovat nápoj Starbucsk či digitální kartu. Starbucks také plánuje otevírat další velké obchody nazvané Roastery, které se od původních prodejen Starbucks výrazně liší. Během proběhlého kvartálu otevřela společnost 427 nových obchodů. V současné chvíli na světě existuje již 26 161 obchodů Starbucks. Firma prodává kafe v 75 státech světa. „Díky tomu, že náš business v USA zrychluje a díky silným výsledkům v Číně, jsme připraveni dosáhnout silného růstu výnosů v budoucnu“, okomentoval výsledky CEO společnosti Kevin Johnson. Podrobnější výsledky společnosti Starbucks Corp. jsou k dispozici zde. Starbucks Corp (SBUX) včera uzavřel na 61,3 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 89,3 P/E 30,2 Vývoj za letošní rok (%) +10,4 Očekávané P/E 28,9 52týdenní minimum (USD) 50,8 Prům. cílová cena (USD) 64,8 52týdenní maximum (USD) 61,9 Dividendový výnos (%) 1,5 Zdroj: The Financial Times, CNBC, StarbucksFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.