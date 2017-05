Stock Spirits Group: Výsledky valné hromady a nákup akcií člena správní rady

24.05.2017 15:06

Valná hromada společnosti Stock Spirits Group schválila všechny body navržené managementem, část akcionářů však projevila nesouhlas se znovuzvolením předsedy správní rady a odměnami managementu.Aktivistickému akcionáři se nepovedlo odvolat předsedu správní rady, valná hromada schválila všechny návrhy managementu Včerejší valná hromada společnosti Stock Spirits Group schválila všechny body navržené managementem, převážnou většinu z nich drtivou většinou. Čtvrtina hlasů však byla proti schválení zprávy o odměnách managementu a pětina proti návrhu jejich dalšího odměňování. Nejvýraznější nesouhlas přítomní akcionáři projevili s osobou Davida Maloneyho, proti jehož znovuzvolení do správní rady byla téměř třetina hlasů. K jeho odvolání před valnou hromadou vyzval aktivistický akcionář Luis Amaral. Ten v dnešním prohlášení pro tisk uvedl: „I když se podíl společnosti na polském trhu stabilizoval na 25 % po propadu z téměř 40 %, náklady jsou i nadále vysoké a nejsou zřejmé známky růstu. Společnost akcionářům ani nevysvětlila, jakou strategií by ho chtěla dosáhnout. Nepřekvapuje mě tedy, že proti předsedovi správní rady bylo 30 % hlasů.“ Společnost uvedla, že si je nesouhlasu některých akcionářů s těmito body vědoma a že s nimi otevře rozhovor, aby porozuměla důvodům jejich nesouhlasu. Randy Pankevicz ze správní rady nakoupil akcie společnosti Společnost dnes v regulatorním prohlášení uvedla, že nevýkonný ředitel Randy Pankevicz včera koupil 15 tis. akcií za v přepočtu 749 tis. Kč. Pankevicze loni do správní rady navrhl Luis Amaral. Akcie společnosti Stock Spirits Group (BAASTOCK) dnes na pražské burze oslabují o 0,8 % na 51,5 Kč. Zdroj: Stock Spirits Group, City A.M.Jan TománekFio banka, a.s.