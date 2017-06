Technologický výprodej se přenesl i do Asie, většina trhů ztrácela

12.06.2017 09:26

V pátek v USA výrazně oslabily technologické akcie a negativní sentiment se přenesl i na asijský kontinent. Pondělní seance byla na zprávy poměrně skoupá – akciím Toshiby se dařilo po dohodě na omezení závazků jaderné divize, japonské dubnové objednávky strojů (meziročně +2,7 %) a květnové průmyslové ceny (+2,1 %) byly nižší oproti očekávání (+7,3 %, respektive 2,2 %). Týden však bude ve znamení centrálních bank – zasedne FED, Bank of England a Bank of Japan. Japonský Nikkei 225 -0,52 % na 19908,58 b. Hongkongský Hang Seng -1,08 % na 25747,91 b. Čínský Shanghai Composite -0,57 % na 3140,4504 b. Jihokorejský Kospi -1 % na 2357,87 b. Australský S&P/ASX 200 +0,02 % na 5677,804 b. Zdroj: BloombergJan TománekFio banka, a.s.