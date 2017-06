Technologie táhnou americký trh dolů, S&P 500 ztrácí nejvíce od poloviny května

29.06.2017 20:16

Index Dow Jones -0,89 % na 21263,99 b. Index S&P 500 -1,03 % na 2415,47 b. Index Nasdaq Composite -1,92 % na 6114,685 b.Americké akciové trhy dnes v čele s technologickým sektorem ztrácí. V plusu jsou pouze akcie energetických a finančních firem. Energetické firmy těží z růstu ropy, který pokračuje již šestým dnem. Cena černého zlata tak atakuje hranici 45 USD za barel. Americké banky rostou po výsledcích stress testů, na základě kterých FED schválil všem velkým bankám plány na výplatu dividendy a zpětný odkup akcií. Vývojář světelných systémů Acuity Brands překonal ve 3Q překonal očekávání Z jednotlivých titulů se nejvíce daří akciím společnosti Acuity Brands, která se zabývá vývojem světelných a kontrolních systémů, po výsledcích za 3Q. Společnost v nich dosáhla tržeb 891,6 mil. USD (očekávání 879,2 mil. USD) a očištěného zisku na akcii 2,15 USD při očekávání 2,04 USD. Ačkoliv severoamerický trh se světly se potýká se slabou poptávkou, společnost vidí povzbuzující známky, že by v příštím roce mohlo dojít ke zlepšení. společnost také schválila další zpětný odkup akcií. Producent alkoholu Constellation Brands překonal očekávání trhu výsledky i projekcí celoročního zisku Po výsledcích posilují také akcie producenta alkoholu Constellation Brands. Společnost v 1Q dosáhla tržeb 1,94 mld. USD a očištěného zisku 2,34 USD na akcii při očekávání 1,95 mld. USD, respektive 1,98 USD na akcii. Společnost zvýšila výhled celoročního očištěného zisku na 7,9 až 8,1 USD na akcii, dříve čekala jen 6,55 až 6,65 USD na akcii, zatímco analytici projektovali 7,96 USD na akcii. Index S&P 500 -1,03 % na 2415,47 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,7 % Informační technologie -2,2 % Energie +0,2 % Zbytná spotřeba -1,3 % Telekomunikace -0,8 % Nezbytná spotřeba -1,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Acuity Brands (AYI) +6,6 % Advanced Micro Devices (AMD) -5,4 % Constellation Brands (STZ) +5,0 % Lam Research Corp (LRCX) -5,0 % Devon Energy Corp (DVN) +4,3 % Seagate Technology (STX) -4,6 % Regions Financial Corp (RF) +4,1 % KLA-Tencor Corp (KLAC) -4,4 % Murphy Oil Corp (MUR) +3,7 % NVIDIA Corp (NVDA) -4,3 % Zdroj: BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.