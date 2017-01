Telekomunikační gigant Verizon ve 4Q mírně zklamal analytiky

24.01.2017 15:06

Verizon ve 4Q 2016 mírně zaostal za odhady, diverzifikuje byznys. Výsledky společnosti Verizon Communications Inc (VZ) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 32,34 32,06 34,254 Čistý zisk (upravený, mld. USD) 3,510 3,665 3,6 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,860 0,894 0,88 Společnost Verizon získala ve čtvrtém čtvrtletí 591 000 nových zákazníků (oček. 744 000) Konkurenční T-Mobile zaznamenal 1,2 milionu nových klientů. Zisk byl pak ovlivněn promoakcemi či snižováním cen. Verizon se snaží částečně transformovat svůj byznys a působit v oblasti internetové reklamy podobně jako Google či Facebook. Součástí toho je aktivita v netradičních oblastech streamovacích služeb či internetových portálů – služba go90, portál AOL, nebo potenciálně Yahoo. Oficiální prezentace zde. Akcie dnes v premarketu klesá o 3,2 %. Verizon Communications Inc (VZ) 0 % na 52,41 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 213,7 P/E 13,5 Vývoj za letošní rok (%) -1,8 Očekávané P/E 13,1 52týdenní minimum (USD) 46,0 Prům. cílová cena (USD) 54,0 52týdenní maximum (USD) 57,0 Dividendový výnos (%) 4,4 Filip TvrdekFio banka, a.s.