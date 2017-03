Tesla oznámila, že chce získat 1,15 mld. USD

16.03.2017 11:06

Tesla potřebuje posílit rozvahu a snížit rizika související s uvedením Modelu 3 na trh.Společnost ve středu oznámila, že plánuje získat zhruba 1,2 mld. USD prostřednictvím akcií a dluhopisů. Tesla podle vyjádření potřebuje posílit svoji rozvahu. Americký výrobce elektromobilů plánuje nabídnou akcie v hodnotě 250 mil. USD a v dluhových konvertibilních cenných papírech posléze zhruba 750 mil. USD. Hlavní tvář Tesly Elon Musk také nakoupí akcie společnosti v hodnotě 25 mil. USD. Získané prostředky budou použity na posílení rozvahy a měly by pomoci snížit rizika související s uvedením Modelu 3 na trh. Tesla včera uzavřela na 255,73 USD. Tesla Inc (TSLA) na 255,73 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 41,3 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +19,7 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 178,2 Prům. cílová cena (USD) 259,7 52týdenní maximum (USD) 287,4 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.