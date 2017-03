Tesla příští rok představí nový model menšího SUV, tvrdí Autocar

20.03.2017 10:30

Podle magazínu Autocar Tesla příští rok představí nový model. Mělo by se jednat o menší SUV sdílející totožnou platformu jako modely X a 3. Cena vozu by měla být o něco vyšší než jaká bude cena chystaného sedanu, která se odhaduje od cca 35 tis. USD. Cena SUV by tak podle některých odhadů mohla začínat na 45 tis. USD. Akcie Tesly minulý týden uzavřely na 261,5 USD. Tesla Inc (TSLA) na 261,5 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 42,6 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +22,4 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 178,2 Prům. cílová cena (USD) 255,1 52týdenní maximum (USD) 287,4 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: MarketwatchFrantišek MašekFio banka, a.s.