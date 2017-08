Tesla vydá dluhopisy v objemu 1,5 miliardy dolarů, emise má pomoci s financováním výroby Modelu 3

07.08.2017 15:10

Tesla to oznámila dnes odpoledne. Podrobnější info prozatím firma nezveřejnila.Tesla dnes oznámila, že hodlá vydat dluhopisy v objemu 1,5 miliardy dolarů. Emise má firmě pomoci ve financování výroby nového vozu Modelu 3. Výnosnost dluhopisů a další podrobnosti prozatím firma nespecifikovala. Čísla za druhý kvartál ukázaly, že společnost použila během uplynulých tří měsíců zhruba miliardu hotovostních rezerv, povětšinou na vybavení továrny na výrobu Modelu 3. Ještě minulý týden pak CEO Elon Musk tvrdil, že věří, že společnost nebude muset získávat další kapitál. Tesla věří, že nový model by měl začít generovat pozitivní cashflow do konce roku. Tesla Inc (TSLA) včera uzavřely na 356,91 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 59,6 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +67,0 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 178,2 Prům. cílová cena (USD) 310,3 52týdenní maximum (USD) 387,0 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial Times, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.