Tesla: Výsledky za 4Q pozitivní, plány potvrzeny

23.02.2017 13:11

Včera po uzavření trhů zveřejnila automobilka Tesla výsledek hospodaření v závěru loňského roku. Akcie v poobchodní fázi mírně rostla. Výsledky společnosti Tesla Inc (TSLA) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 2,285 2,134 1,214 Čistý zisk (mil. USD) -121,34 -- -320.4 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) -0,69 -1,136 -2,02 Výsledky Tesly za čtvrté čtvrtletí 2016 lze označit za pozitivní, obrat překonal odhady, ztráta se meziročně snížila na méně než polovinu. Mírný zmatek pak vyvolalo porovnání s odhady EPS, kdy konsenzus agentury Bloomberg byl -1,14 USD na akcii a společnost Reuters prezentovala -0,43 USD/akcie. Výsledek byl reportován mezi, -0,69 USD. Objednávky modelů X a S rostly o 49 % na 24 900 ks. Tesla plánuje v první polovině roku 2017 dodat na trh 50 000 aut a v roce 2018 chce dosáhnout roční produkce zhruba 500 000 kusů ročně. Pro srovnání, mladoboleslavská Škoda Auto v roce 2015 vyrobila téměř 1,1 milionu vozů (za loňský rok se očekávají rekordní čísla). Výsledky za 4Q 2016 jsou první po kontroverzní akvizici společnosti Solar City. Hlavním tématem pro Teslu je však příprava na produkci nového Modelu 3. Společnost potvrdila plán začít dodávky v červenci a do konce roku zvýšit produkci na zhruba 5 000 vozů týdně. Potvrzení plánu může obměkčit investory, kteří mají na paměti opakované odklady u předchozích modelů a projektů. Oznámení také mírně zastínilo odchod CFO Jasona Wheelera, který do Tesly přišel před 15 měsíci z Googlu. Tesla Model 3 má stát v základu 35 000 dolarů (cca. 900 000 Kč), bez státní podpory a očekává se, že masová produkce nasměruje společnost k ziskovosti a růstu. V květnu prezentovala společnost poslední čísla rezervací na úrovni celkových 373 000 kusů. Po ztrátě v závěru roku se však společnost začíná dostávat blízko hranice finančních možností. CEO Elon Musk sdělil, že Tesla nebude potřebovat další hotovost ke spuštění výroby Modelu 3, další snaha získat kapitál v budoucnu ale je pravděpodobná. Společnost letos plánuje dokončit další části supertovárny v nevadské poušti. Akcie ve středečním aftermarketu mírně rostla (+1,7 %), dnes v premaketu připisuje 2 %. Oficiální report zde. Tesla Inc (TSLA) na 273,51 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 44,1 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +28,0 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 167,8 Prům. cílová cena (USD) 233,4 52týdenní maximum (USD) 287,4 Dividendový výnos (%) -- Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.