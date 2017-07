Tesla začala vyrábět Model 3, Musk zveřejnil první fotografie

Elon Musk v sobotu na svém twitteru zveřejnil první fotografie Modelu 3. První zákazníci by automobil měli dostat ještě do konce měsíce.Zakladatel a CEO společnosti Tesla Elon Musk o víkendu na svém twitterovém účtu zveřejnil první fotografie nového a dlouho očekávaného Modelu 3. Jedná se o první automobil Tesly, který má být svojí cenou dostupný široké veřejnosti. Automobil by měl být k dostání již od 35 tisíc dolarů, což je výrazně méně než předchozí modely. First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3 — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2017 pic.twitter.com/is6Hthjjoj — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2017 Již minulý týden Musk oznámil, že výroba Modelu 3 by měla začít právě o proběhlém víkendu. Posléze dodal, že prvních 30 zákazníků by se tak mohlo nového modelu dočkat již 28. července. Výroba posléze podle Muska poroste exponenciálně a v prosinci by již mohla dosáhnout výše 20 tisíc vozů. Akcie Tesly v pátek uzavřely silnější o 1,42 % na 313,22 dolarů za akcii. Tesla Inc (TSLA) uzavřela na 313,22 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 51,4 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +46,6 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 178,2 Prům. cílová cena (USD) 303,1 52týdenní maximum (USD) 387,0 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: TwitterFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.