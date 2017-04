Theresa Mayová chce v Británii vypsat předčasné volby na 8. června

18.04.2017 12:41

Premiérka tvrdí, že je to jediná cesta, jak zajistit Spojenému království stabilitu.Britská premiérka Teheresa Mayová dnes oznámila, že chce vypsat předčasné volby na 8. června tohoto roku. Podle Mayové opozice oslabuje pozici vlády při vyjednávání o vystoupení z Evropské unie. Vypsání předčasných voleb tak britská premiérka považuje za jedinou cestu, která zaručí stabilitu v příštích letech. Libra proti dolaru po oznámení záměru britské premiérky mírně posílila o 0,12 %. Zdroj: Reuters, The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.