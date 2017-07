Thyssenkrupp hodlá snižovat administrativní náklady, do roku 2020 propustí 2 až 2,5 tisíce lidí

11.07.2017 11:45

Akcie společnosti se po zveřejnění informace dostaly na nejsilnější hodnotu za posledních 6 let.Německý ocelářský a technologický podnik Thyssenkrupp oznámil zeštíhlování stavů, které má napomoci k dosažení cílových zisků společnosti. Firma tak hodlá do roku 2020 propustit 2000 až 2500 pracovníků, což by společnosti mělo snížit náklady o 400 milionů euro. Thyssenkrupp považuje současné administrativní náklady ve výši 2,4 miliardy euro za příliš vysoké, proto se propouštění bude týkat právě administrativních pracovníků, kterých dosud firma zaměstnávala zhruba 18 tisíc. Až polovina propuštěných by měla být z Německa. Akcie společnosti Thyssenkrupp se dnes v reakci na tuto informaci dostaly na nejsilnější hodnotu od srpna 2011 (26,965 eur za akcii), v současné chvíli se obchodují silnější o 2,5 % na 26,8 eur za akcii. thyssenkrupp AG (TKA) +2,5 % na 26,8 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 15,2 P/E 47,3 Vývoj za letošní rok (%) +18,4 Očekávané P/E 33,2 52týdenní minimum (EUR) 18,7 Prům. cílová cena (EUR) 26,6 52týdenní maximum (EUR) 27,0 Dividendový výnos (%) 0,6 Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.