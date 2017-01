Tiffany & Co. reportovala výsledky za vánoční sezonu

17.01.2017 16:16

Výrobce šperků Tiffany zveřejnil výsledky za poslední dva měsíce minulého roku.Výsledky dopadly pod očekávání vedení společnosti, jednou z příčin mohla být dopravní omezení v blízkosti vlajkové prodejny na Fifth Avenue nedaleko Trump Tower v New Yorku, která zaznamenala 14% propad tržeb. Tržby meziročně rostly zejména v Asii (region Asie-Pacifik +9 %; Japonsko +8 %), porovnatelné tržby pak pouze v Japonsku (+12 %). Společnost dnes také oznámila spolupráci s módním návrhářem Reedem Krakoffem (dříve Ralph Lauren a Tommy Hilfiger). Zdroj: WSJ, TiffanyFilip TvrdekFio banka, a.s.