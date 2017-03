Tiffany oznámila výsledky, ve 4Q překonala očekávání a v roce 2017 očekává návrat k růstu

17.03.2017 14:06

Společnost očekává, že se jí v roce 2017 podaří navrátit se k růstu tržeb i zisku. Výsledky nepokrývané společnosti (ticker) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 1,23 1,22 1,21 Čistý zisk (mld. USD) 0,182 -- 0,187 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,45 1,38 1,46 Výsledky za čtvrtý kvartál nad očekáváními analytiků Tiffany oznámila výsledky za 4Q minulého roku a za celý fiskální rok 2016. Výsledky byly konzistentní s očekáváními samotné společnosti pro fiskální rok. Celosvětové čisté tržby v roce 2016 spadly o 3%, zatímco ve čtvrtém kvartále rostly o 1%. Očištěný zisk na akcii se za fiskální rok snížil o 1 % a v posledním kvartále posléze o 2 %. Firma za celý rok vygenerovala z provozní činnosti cash flow více než 700 milionů dolarů. Tržby i očištěný zisk na akcii za čtvrté čtvrtletí mírně překonaly očekávání analytiků. Tržby oproti poslednímu kvratálu minulého roku mírně vzrostly, čistý zisk naopak klesl. Tržby tahala nahoru zejména Asie V zámoří tržby společnosti za fiskální rok 2016 poklesly o 7% na 1,8 mld. dolarů. V Evropě byly proti roku 2015 nižší o 10 % při hodnotě 458 mil. dolarů. V Asii tržby víceméně stagnovaly na hodnotě 1 mld. dolarů, zatímco v posledním kvartále vzrostly o 9 %. Japonské tržby vzrostly za fiskální rok o 12 % na 604 mil. dolarů. Celkové tržby v roce 2016 pak mírně klesly na 4 mld. dolarů. Čistý zisk prodejce luxusních šperků ve fiskálním roce klesl na 446 mil. dolarů z 463 mil. dolarů v roce 2015. Pozitivní vyhlídky pro rok 2017 Firma prezentovala pozitivní vyhlídky pro následující rok. Tiffany očekává, že se v roce 2017 navrátí k růstu tržeb i zisku. V tomto roce by mělo dojít k otevření 11 nových prodejen, přičemž 6 se jich bude zavírat. „Navzdory makroekonomickým i politickým rizikům ve světě, máme silnou víru ve smysluplnost strategie společnosti a proto věříme v růstový potenciál,“ pronesl předseda představenstva Michael J. Kowalski. Akcie společnosti od začátku roku do čtvrtka vzrostly o 16 %. Výsledky společnosti jsou zde. Tiffany & Co (TIF) včera uzavřela na 89,98 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 11,2 P/E 24,4 Vývoj za letošní rok (%) +16,2 Očekávané P/E 23,3 52týdenní minimum (USD) 57,0 Prům. cílová cena (USD) 87,4 52týdenní maximum (USD) 92,7 Dividendový výnos (%) 2,0 Zdroj: Tiffany, The Financial Times, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.