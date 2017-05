Tiffany`s & Co negativně překvapil svými tržbami v 1Q 2017, růstový výhled na 2017 ale zůstává

24.05.2017 17:01

Americký výrobce šperků Tiffany`s & Co včera po uzavření trhů vyhlásil výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2017. Nízké tržby nedosáhly očekávání firmy ani analytiků. Výsledky společnosti Tiffany's & Co (TIF) za 1Q 2017 1Q FY 2017Konsensus 1Q 20171Q FY 2016 Tržby (mil. USD) 899,6 914,4 891,3 Čistý zisk (mil. USD) 92,9 -- 87,5 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,74 0,70 0,69 Výsledky za první kvartál pod očekáváními analytiků Za první kvartál tržby Tiffany`s meziročně mírně vzrostly na 899,6 milionů USD. Analytici však očekávali za 1Q 2017 výrazně vyšší tržby 914,41 milionů USD. Čistý zisk za první čtvrtletí se také meziročně zvýšil na 92,9 milionů USD, což překonalo konsensus analytiků 86,1 milionů. Očištěný zisk na akcii byl 0,74 USD. Tržby klesly globálně o 2 % Konsensus analytiků očekával růst porovnatelných tržeb o 1,7%, tržby se však snížily ve všech regionech s výjimkou Evropy. Globálně klesly o 2 %. V Severní a Jižní Americe, kde společnost má dlouhodobě největší tržby, porovnatelné tržby klesly o 4%. Analytici za stejné období očekávali snížení jen o 0,2 %. Podle Financial Times se na nízkých tržbách nejvíce podepsaly nižší útraty turistů, silný dolar a také menší počet klientů, kteří zavítali do hlavní pobočky Tiffany’s v budově Trump Tower na New Yorské Fifth Avenue po zvolení Donalda Trumpa. Negativní efekt na tržby Tiffany’s měla také rostoucí levná konkurence. Pozitivní vyhlídky pro rok 2017 zůstávají I přes negativní výsledky v tomto čtvrtletí Tiffany`s své vyhlídky na zbytek roku 2017 moc nemění. Společnost nadále očekává růst zisku v řádu středních jednotek procent, ale snížila očekávání růstu tržeb pro rok 2017 na nižší jednotky procent. Výsledky společnosti jsou zde. Tiffany & Co (TIF) -7,4 % na 86,26 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 10,8 P/E 22,7 Vývoj za letošní rok (%) +11,4 Očekávané P/E 21,7 52týdenní minimum (USD) 57,0 Prům. cílová cena (USD) 96,2 52týdenní maximum (USD) 97,3 Dividendový výnos (%) 2,1 Zdroj: Bloomberg, Financial Times, Tiffany`s & CoRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.