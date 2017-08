Time Warner ve 2Q zisk nad konsensem, tržby v souladu s odhady

02.08.2017 14:41

K dobrým číslům pomáhal film Wonder Woman. Firma nadále čeká na schválení akvizice ze strany AT&T od amerického regulátora. Výsledky společnosti Time Warner Inc (TWX) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 7,33 7,32 6,95 Čistý zisk (mld. USD) 1,06 -- 952 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,33 1,19 1,29 Tržby i zisk rostly Mediální americká společnost Time Warner reportovala dnes před otevřením trhu výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Firma vykázala výrazný meziroční nárůst na úrovni tržeb i ziskovosti, ke kterému výrazně pomohl úspěch filmu Wonder Woman. Wonder Woman pomáhal v růstu Warner Bros Tržby v meziročním vyjádření vzrostly o 5 %, čistý zisk poskočil o 11,5 %. Zmiňovaný film Wonder Woman pomohl k nárůstu tržeb divize Warner Bros o 12 % na 3 miliardy dolarů. Celkové tržby divize HBO posléze dosáhly 1,47 miliardy dolarů, což se ve srovnání se druhým čtvrtletí roku 2016 rovná de facto stagnaci. Divize Turner reportovala tržby v hodnotě 3 100 milionů dolarů, tedy o 100 mil. dolarů více než za stejné období minulého roku. Firma očekává uzavření akvizice ze strany AT&T do konce roku Time Warner je stále v očekávání rozhodnutí o schválení převzetí mediálního domu ze strany společnosti AT&T. Dohodu již schválila Evropská komise, avšak stále se čeká na rozhodnutí ze strany amerického regulátora. Time Warner očekává, že transakce ve výši 85 miliard dolarů by měla být dokončena do konce tohoto roku. Více informací o akvizici je zde. Kompletní výsledky mediální společnosti jsou k dispozici zde. Akcie firmy v předobchodní fázi posilují o 0,86 %. Time Warner Inc (TWX) včera uzavřel na 102,42 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 79,4 P/E 15,5 Vývoj za letošní rok (%) +6,1 Očekávané P/E 17,0 52týdenní minimum (USD) 74,3 Prům. cílová cena (USD) 105,8 52týdenní maximum (USD) 103,3 Dividendový výnos (%) 1,6 Zdroj: The Financial Times, Bloomberg, Time WarnerFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.