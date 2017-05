Time Warner výsledky za 1Q překonal očekávání analytiků na úrovni tržeb i zisku

03.05.2017 14:26

Mediální společnost vykázala silná čísla díky růstu tržeb kabelové stanice HBO i filmového studia Warner Bros. Rostly také tržby divize Turner. Převzetí ze strany AT&T se očekává do konce roku. Výsledky společnosti Time Warner Inc (TWX) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 7,74 7,66 7,31 Čistý zisk (mld. USD) 1,42 -- 1,18 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,66 1,45 1,49 Růst tržeb i zisku nad konsensus analytiků Americká společnost Time Warner výsledky za první čtvrtletí tohoto roku překonala očekávání analytiků. Čistý zisk firmy vzrostl ve srovnání s prvním kvartálem minulého roku o 17 %, zatímco tržby meziročně vykázaly o 6 % vyšší hodnotu než vloni. Obě dvě čísla tak překonala konsensus analytiků. Za pozitivním výsledkem v prvním kvartále společnost vděčí zejména silným výsledkům prémiové kabelové stanice HBO a filmového studia Warner Bros spolu s popularitou univerzitního basketbalového turnaje. K převzetí Time Warner firmou AT&T by mělo dojít do konce roku, tvrdí CEO společnosti Bewkes Time Warner je uprostřed akvizice ze strany americké telekomunikační společnosti AT&T, která by Time Warner měla převzít za 85 miliard dolarů. CEO firmy Jeff Bewkes očekává, že k uzavření transakce by mělo dojít do konce tohoto roku. O převzetí Time Warner firmou AT&T jsme informovali zde. Divize Turner vykázala meziročně nárůst tržeb o 6 % Firma reportovala nárůst tržeb napříč všemi divizemi. Největší přispěvatel provozního zisku, divize Turner, zahrnující kabelové kanály CNN, TBS a TNT, vykázala v prvním čtvrtletí 6 % nárůst tržeb na 3,1 miliardy dolarů. Nicméně společnost taktéž uvedla, že ztrácí odběratele ve Spojených státech, kde někteří klienti ukončují odběr placených kanálů. Tržby z reklamy v divizi Turner meziročně poklesly o 2 %. Zvýšení příjmů společnosti Turner bylo kompenzováno vyššími výdaji na programování, a to především díky obnovené dohodě s National Basketball Association. Provozní výnos společnosti poklesl o 6 procent na 1,2 miliardy dolarů. Výsledky tahaly nahoru silná čísla HBO a Warner Bros Tržby prémiového kanálu HBO v meziročním srovnání vzrostly o 4 % na 1,6 miliardy dolarů. Za růstem tržeb stojí zejména nárůst klientů a také rostoucí ceny. Tržby filmového studia Warner Bros ve srovnání s prvním kvartále roku 2016 vzrostly o 8 % na 3,4 miliardy dolarů, když výrazně pomohl úspěch filmů Lego Batman a Kong: Ostrov lebek. Provozní zisk Warner Bros vzrostl o 15 % na 488 milionů dolarů. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Akcie Time Warner dnes v pre-marketu rostou o 1,03 %. Time Warner Inc (TWX) včera uzavřel na 99,33 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 77,0 P/E 16,2 Vývoj za letošní rok (%) +2,9 Očekávané P/E 16,7 52týdenní minimum (USD) 69,0 Prům. cílová cena (USD) 106,2 52týdenní maximum (USD) 100,6 Dividendový výnos (%) 1,6 Zdroj: The Financial Times, Time Warner, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.