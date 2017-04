Tisková konference Jiřího Rusnoka žádné překvapení nepřinesla

06.04.2017 16:51

Koruna se pohybuje u hladiny 26,6 korun za euro.Tisková konference guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka po ukončení kurzového závazku dnes odpoledne žádné velké překvapení nepřinesla. Rusnok na tiskové konferenci potvrdil, že míra tolerance centrální banky po exitu z kurzového závazku bude velmi široká. Guvernér ČNB také potvrdil, že bankovní rada v tuto chvíli nestanovila žádný závazný mandát k obranně konkrétních hranic kurzu a po exitu bude ČNB tolerovat rozkolísanost kurzu koruny. Podle Rusnoka by se nemělo podléhat tomu, co se děje na bezprostředně po ukončení závazku. Bankovní rada je podle guvernéra klidná. Současně guvernér tvrdí, že hranice "bolesti" pohybu koruny jsou dostatečně rozevřené. Bankovní rada neočekává, že by se na tyto hodnoty v řádu dní koruna dostala. Čekat na nová data by podle Jiřího Rusnoka nedávalo smysl, neboť výrazně zaznívaly hlasy, že by nic nového nepřinesla. Celkový makroekonomický obrázek podle ČNB ukazuje, že domácí ekonomika již delší dobu působí na zvyšování nákladů i cen. Při současném odeznění protiinflačních vlivů ze zahraničí to znamená, že již není potřeba udržovat měnové podmínky uvolněné v dosavadním rozsahu. Ukončení kurzového závazku je tak podle vyjádření ČNB prvním krokem k postupnému zmírňování uvolněných měnových podmínek. Ohledně úrokových sazeb se však Rusnok vyjádřil opatrně. Guvernér nepředpokládá, že by k růstu sazeb mělo dojít ihned po skončení kurzového závazku, tedy v květnu, avšak na odhady je podle něho stále brzy, proto nemůže žádnou variantu zcela vyloučit. Očekává se, že celkové intervence ČNB na obranu kurzového závazaku přesáhly 2 biliony korun. Koruna dnes proti euru posiluje o 1,49 % na 26,63 korun za euro. Zdroj: Reuters, Česká národní bankaFrantišek MašekFio banka, a.s.