Tomáš Pleskač a Ladislav Štěpánek potvrzeni jako členové představenstva ČEZu

Dozorčí rada společnosti včera potvrdila, že Pleskač a Štěpánek zůstanou členy představenstva i na další čtyřleté funkční období.Skupina ČEZ informovala o tom, že dozorčí rada včera potvrdila setrvání Ladislava Štěpánka a Tomáše Pleskače v představenstvu i na další funkční období. „Skupina ČEZ vstupuje do období, které je pro další vývoj energetického sektoru v Evropě klíčové. ČEZ stojí před zásadními strategickými kroky, kterými bude muset na změny v energetice reagovat, aby zabezpečil úkoly uložené akcionáři a Českou republikou. Je důležité, aby do tohoto období vstupoval stabilizovaný manažerský tým,“ komentoval situaci předseda dozorčí rady prof. Václav Pačes. Tomáš Pleskač je členem představenstva již od roku 2006. V současnosti šéfuje týmu Rozvoj zahrnující divize Nové energetiky a Obchodu a strategie. Ladislav Štěpánek je v představenstvu polostátního giganta od roku 2013, přičemž řídí divizi Klasické energetiky. Zdroj: ČEZFrantišek MašekFio banka, a.s.