Tomšík (ČNB): Investoři sázející na posílení koruny se mohou spálit

25.01.2017 14:50

Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík v rozhovoru pro Reuters varoval investory spekulující na skokové posílení koruny, exit podle něj může přijít na kterémkoliv zasedání, nejvhodnější termín se údajně stále jeví polovina letošního roku.Podle Tomšíka je devizový trh překoupený a investoři se po ukončení mohou "značně spálit". Na trhu jde o obrovské množství nakoupených korun, které ekonomika v krátkém období po exitu nemá jak vstřebat. Prodej pak může indukovat dokonce oslabení koruny. Dle Tomšíka se investoři budou muset potýkat s hned dvěma mělkými (=málo likvidními) trhy, dluhopisovým a devizovým. Viceguvernér Tomšík potřebuje "vidět stabilní inflační tlaky z domácí ekonomiky bez volatilních položek, které stály za nárůstem v minulých měsících" k ukončení závazku. Zopakoval také, že nevylučuje použití záporných sazeb jako nástroje měnové politiky avšak neupřednostňuje je. Jednalo by se údajně o kontraindikaci. Co se týče výhledu klíčové 2T REPO sazby pak záleží na ustálení měnového kurzu po exitu. Zdroj: Reuters, FioFilip TvrdekFio banka, a.s.