TradeFio – nákup 250 ks akcií ČEZ

23.06.2017 15:56

V rámci modelového portfolia TradeFio bylo dnes na pražské burze nakoupeno 250 ks akcií elektrárenské společnosti ČEZ (BAACEZ) za cenu 433,80 Kč.Akcie ČEZu od začátku roku stagnovaly, zatímco další elektrárenské společnosti v Německu a Polsku rostly. ČEZ se od začátku května obchodoval kolem 450 Kč, v posledních dnech se však propadl k 434 Kč, což je podle našeho názoru atraktivní úroveň. Graf s procentuálním vývojem akcií ČEZu (bílá čára) a elektrárenských společností z okolních zemí ČEZ se dnes naposledy obchoduje s nárokem na hrubou dividendu 33 Kč (7,6% hrubý dividendový výnos). Atraktivní dividendový výnos by měl ČEZ podle našeho analytika nabízet i v dalších letech. ČEZ se aktuálně obchoduje na 6,4násobku letošní očekávané EV/EBITDA, zatímco medián západoevropských energetik činí 8,5. Akcie ČEZu jsou tak ve srovnání s konkurenčními společnostmi levné. Po odečtení dividendy se rozdíl oproti dalším společnostem ještě prohloubí a akcie ČEZu se budou obchodovat jen těsně nad hranicí 400 Kč. Předpokládáme, že v druhé polovině roku by se ČEZu mělo dařit lépe a rozdíl mezi ČEZem a sektorem by se měl snižovat. Akcie ČEZu nám přijdou atraktivní pro dlouhodobou investici, v případě výrazného protipohybu po dividendě k 430-450 Kč jsme připravení pozici uzavřít a realizovat krátkodobý zisk.Fio banka, a.s.