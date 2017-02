TradeFio – nákup akcií Edwards Lifesciences

03.02.2017 17:31

I přes pozitivní hospodářské výsledky převládl sentiment analytického názoru zostřující se konkurence v odvětví, načež se akcie s tickerem EW propadly o 9 %.K dnešnímu dni bylo do modelového portfolia TradeFio nakoupeno 37 ks akcií výrobce srdečních chlopní Edwards Lifesciences (EW) za cenu 90,04 USD. Americká společnost se zabývá výzkumem kardiovaskulárních chorob a produkcí adekvátních technologií v oblasti náhradních aortálních chlopní. Ve čtvrtek reportovala hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí 2016. Tržby rostly meziročně o 14 % (za celý rok 2016 rostly o 19 %), podobně jako 17% růst ziskovosti za 4Q (25% růst za celý rok 2016). Dobrého výsledku bylo dosaženo na thu v USA, který v předchozím období vzpuzoval pochybnosti. Výhled na tento rok byl upřesněn v rámci již dříve definovaného pásma. Edwards Lifesciences nicméně oznámila dílčí pozastavení výzkumné činnosti CardiAQ, která může pozdržet instalace umělých chlopní v Evropě od roku 2018. Analytici navíc upozornili i na rychlejší ohlas konkurence na poli srdečních operací do dvou let. Velikost daného trhu se nicméně zvětšuje a analýzy i nadále prognózují dominantní postavení Edwards Lifesciences. Nadále očekáváme velmi dobré hospodaření společnosti. Věříme, že pokračující růsty obratů a zisků v letošním roce, stejně jako solidní finanční pozice firmy, převládnou nad pochybnostmi trhu ohledně dílčího zpomalení ve vývoji nových produktů, které mají být zaváděny ve střednědobém horizontu. Tržní kapitalizace je aktuálně o čtvrtinu nižší oproti zářijových maximům. Kurz má prostor se z našeho pohledu vracet zpět nad 97 USD, čímž by se prvotně cílovalo na 8% hrubý zisk. 200denní klouzavý průměr se nachází 14 % nad spotovým kurzem u 103 USD, což by představovalo sekundární cílové zhodnocení. Stoploss hranici nastavujeme pod včerejším dnem u 86,5 USD (tj. cca 4% bariéra). Zdroj: Bloomberg Terminál Historie předchozích operací a základní popis TradeFio naleznete zde. Fio banka, a.s.Fio banka, a.s.

