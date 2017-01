TradeFio – nákup akcií JC Penney

09.01.2017 16:00

Negativního sentimentu spojeného s očekáváním nižších prázdninových prodejů amerických maloobchodníků bylo využito k nákupu pozice.K dnešnímu dni bylo do modelového portfolia TradeFio nakoupeno 500 ks akcií maloobchodního řetězce J.C.Penney při ceně 7,43 USD. Titul je volatilní a za poslední měsíc ztratil víc než čtvrtinu své tržní kapitalizace. Ve čtvrtek snížily hospodářský výhled konkurenční Macy´s a Kohl´s, kterým padaly meziročně srovnatelné tržby za listopad a prosinec o 2-3 % a byly nuceny snížit i odhad celoroční ziskovosti. Celý retailový sektor se v reakci propadal. JC Penney reportoval předběžné srovnatelné tržby za listopad a prosinec, které byly meziročně o 0,8 % nižší. To je pro široce diverzifikovaný prodejní podnik stále lepší výkon než u konkurence. JCP si tak již několik let vylepšuje relativní podíl na trhu. Jako jednomu z mála maloobchodních řetězců by se za rok 2016 mělo podařit dosáhnout vyšších tržeb než v roce 2015 o 1-2 % (dlouhodobý cíl 3 % ročně do 2019). Jako jeden z mála řetězců si již v minulosti budoval síť online prodejních platforem, čímž se snažil oslovovat nové zákazníky a adaptovat se době online prodejců. Zároveň se daří JC Penney lákat zákazníky do fyzických prodejen. Výhled hrubého zisku na úrovni EBITDA zůstal pro hospodářský rok 2016 beze změny. Společnost již v minulosti několikrát dokázala, že si umí pohlídat nákladovost. Pakliže bude JCP schopno mírně uspořit na provozních nákladech, může dosáhnout aspoň stabilní hrubé marže. Maloobchodní řetězce budou reportovat hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí na konci února 2017. Věříme, že si JCP povede v rámci sektoru nejlépe a díky úsporovosti si pohlídá ziskové marže. Kurz se nachází poblíž květnových minim, technického supportu 7,25 USD a Fibonacciho linie 7,41 USD. Nastavená stoploss bariéra u 6,95 USD představuje potenciální ztrátu cca 6 %, což je adekvátní případnému primárnímu zisku 21 % do úrovně klouzavých průměrů okolo 9,0 USD. S lepšími než očekávanými čísly v únoru se pak kurz může klidně vrátit zpět k 10 USD (+35 %). Zdroj: Bloomberg Terminál Historie předchozích operací a základní popis TradeFio naleznete zde.Fio banka, a.s.