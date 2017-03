TradeFio – nákup akcií retailového ETF

03.03.2017 17:31

Kurzových propadů v souvislosti s negativním sentimentem po hospodářských výsledcích retailových obchodů bylo využito k nákupu indexových akcií XRT.K dnešnímu dni bylo do modelového portfolia TradeFio nakoupeno 90 ks akcií indexového ETF XRT, které kopíruje vývoj v sektoru retailových obchodů. Nákup se realizoval na ceně 42,85 USD. Tento ETF fond obsahuje přes stovku amerických společností, ze tří čtvrtin ho tvoří maloobchodní řetězce, podstatnou část zabírají rovněž online prodejci v čele s Amazonem. V minulých týdnech reportovala řada maloobchodních řetězců a provozoven luxusního zboží své výsledky za uplynulé čtvrtletí. Hospodářské výsledky společností měly mnoho společného – čtvrtletí zisky často překonávaly tržní odhady v důsledku schopnosti korporací spořit náklady, na druhé straně však často zklamávaly v horní části výsledovek. Srovnatelné tržby byly často lehce horší než čekal trh, výhled tržeb na rok 2017 byl korporacemi často upravován směrem dolů. Sektor spotřebního zboží se aktuálně nachází na relativně zajímavých valuačních úrovních oproti celému americkému akciovému trhu. Významnou volnou hotovost vrací akcionářům v podobě dividend a zpětným výkupů akcií z oběhu, a zbylým kapitálem splácí dluh. Zbytná a nezbytná spotřeba byla od prosince minulého roku pod prodejním tlakem, když se na finančním trhu hodně mluvilo o převisu maloobchodní nabídky v USA nad poptávkou, o neochotě spotřebitelů utrácet peníze v obchodních centrech, o růstu významu e-shopů oproti fyzickým prodejnám apod. V praxi však spotřebitelům rostou mzdy, spotřebitelská důvěra se nachází na letitých maximech a maloobchodní řetězce zavírají některé své provozovny, čímž se zvyšuje jejich efektivita. E-shopy sice ukrajují tržní podíl klasickému fyzickému retailu, proto se stále více řetězců zaměřuje na prodeje online, které jim úspěšně rostou. Snaha Trumpa zdanit 20% dovozním clem všechny výrobní vstupy do USA se v americkém Kongresu setká pravděpodobně s odporem, což by mohlo retailovému sektoru pomoci. Do pozice vstupujeme u spodní strany trendové linie v kontextu tvořícího se dvojitého dna, které se již v grafu v minulosti opakovaně objevovalo a bylo obratovým signálem. Domníváme se, že by postupně mohlo docházet k sektorové rotaci poté, co se řada sektorů nachází na svých historických maximech. Obchod cílujeme do pásma 47-49 USD, tj. min. 9% hrubá výnosnost. Pro případ, že by negativismus v retailovém odvětví i nadále pokračoval, nastavujeme 3% stoploss pod roční podpůrnou linií. Zdroj: Bloomberg Historie předchozích operací a základní popis TradeFio naleznete zde.Fio banka, a.s.