TradeFio – nákup akcií Sabre Industries

22.02.2017 17:45

Poklesu kurzu akcií v souvislosti se smíšenými hospodářskými výsledky za uplynulé čtvrtletí bylo využito k nákupu.K dnešnímu dni bylo do modelového portfolia TradeFio nakoupeno 140 ks akcií společnosti Sabre Industries (SABR) při ceně 21,50 USD. Sabre je největší poskytovatel softwarového prostředí pro online cestovní kanceláře. Firma s tržní kapitalizací 6 mld. USD poskytuje platformu především zprostředkovatelům letenek a turistických cest. Firma představila na začátku února své výsledky za 4Q, které zjevně nenaplnily očekávání trhu, leč z našeho pohledu nebyly adekvátní 11% poklesu kurzu. Firmě rostly v uplynulém čtvrtletí dle očekávání tržby meziročně o 9 % (za celý rok 2016 o 14 %). Sabre generovalo solidní cash flow jak na úrovni operativního výkazu, tak po očištění o kapitálové výdaje. Operativní cash flow rostlo ve čtvrtletí meziročně o takřka 90 % (za rok o 32 %), volné cash flow rostlo v kvartálu dokonce na trojnásobek, zatímco za celý rok o 53 %. Problémem byla zpomalující ziskovost, která zklamala. Čistý zisk na akcii v kvartále byl sice meziročně stejný, byl však 13 % pod tržním očekáváním. Celoroční zisk vyskočil o 19 % r/r. Firma očekává do tohoto roku i nadále dvoumístné růsty segmentu cestovních sítí, zatímco v aerolinkách, kvůli nově implementovanému systému v uplynulém kvartálu, jen 3 % růst. Celkově mají tržby růst o 5 - 7 %. Firmě se dosud vždy dařilo růst i co do počtu online rezervací. Zisk má podle projekcí managementu letos růst jednomístným procentním tempem. Cash flow má meziročně lehce klesnout v důsledku plánovaných vyšších investic. Management se rozhodl mezi akcionáře rozdělit větší hotovostní toky, tudíž navýšil letošní dividendu z 0,52 USD na 0,56 USD a odsouhlasil nový program výkupu vlastních akcií z oběhu ve výši až 0,5 mld. USD. Kurz akcií Sabre byl v minulosti s uveřejněním svých hospodářských čísel často volatilní, což se potvrdilo i tentokrát. Trh měl běžně tendence výsledky Sabre zprvu přeceňovat, ztráty pak poměrně rychle umazával. Kurz se pohyboval na spodní hraně downtrendového pásma v přeprodaném sektoru a nyní se se zprávou o lepších úspornějších službách pro klienty kurz vydává severním směrem. Předpokládáme, že trh postupně ocení pokračující se zlepšování v hospodaření firmy a plánovaný odkup necelých 10% vlastních akcií. Pozici cílujeme na 12% návratnost nad 24,0 USD u 50denního klouzavého průměru. Pro případ, že by kurz po několikadenních konsolidacích opět klesal pod předchozí minimum a spodní stranu trendového kanálu nastavujeme cca 4% stoploss bariéru u 20,7 USD. Zdroj: Bloomberg Terminál Historie předchozích operací a základní popis TradeFio naleznete zde.Fio banka, a.s.