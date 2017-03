TradeFio – nákup akcií UPS

31.03.2017 17:00

S očekáváním pozitivního vývoje v ekonomice tažené spotřebou a online nákupy byl proveden nákup akcií největšího dopravního přepravce.K dnešnímu dni bylo do modelového portfolia TradeFio nakoupeno 35 ks akcií největšího světového poštovního přepravce United Parcel Service (s tickerem „UPS“) při ceně 106,99 USD. UPS je největší světový přepravce balíčků s tržní kapitalizací přes 90 mld. USD. Firma má nejvyšší ziskové marže v odvětví, které jsou doprovázeny nezanedbatelnou finanční pákou. Akcie této korporace se na rozdíl od konkurentů obchodují letos v červených číslech – firma v únoru reportovala vyšší investiční náklady za účelem budoucí vyšší nákladové efektivnosti. V sektoru roste konkurence a forma cenových válek, jimiž dodavatelé zvýhodňují své významné klienty. Na druhé straně roste ale velikost trhu celosvětově tlačeného online nákupy a velcí přepravci budou z přechodu spotřebitelských trendů na e-commerze těžit. Ekonomický růst zde bude hrát významnou roli – náš předpoklad je nicméně založen na vyšší kupní síle spotřebitelů a jejich ochotě utrácet. Trump může představovat určitou hrozbu, pokud by připravoval regulativní reformy pro zahájení „obchodních válek“ (importní cla apod.). Za málo doceněné považujeme nedávné významné poklesy na ropě, které se přepravcům nutně projeví ve vyšší budoucí rentabilitě. Kurz se aktuálně obchoduje cca 11 % pod historickými maximy. Předpoklad, že se firmě bude dařit v delším časovém období, je jen doplňkem k očekávání zkorigování předchozí korekce a krátkodobém návratu nad 117 USD (tj. 10% hrubá výnosnost). Preventivně nastavujeme 3-4% stoploss pod letošní minima. Zdroj: Bloomberg terminál Historie předchozích operací a základní popis TradeFio naleznete zde.Fio banka, a.s.