TradeFio – prodej akcií Edwards Lifesciences

23.02.2017 15:56

Realizace krátkodobého 9% zisku po informaci o nižší konkurenci v odvětví.Edwards Lifesciences v týdnu informoval o novém zařízení absorbující krevní sraženiny přímo z cév. Dnes přímý konkurent Boston Scientific dnes informoval o dočasném ukončení prodejů chlopní Lotus minimálně do letošního čtvrtého čtvrtletí v Evropě a až do poloviny příštího roku v USA. Akcie dnes byly prodány za 98,25 USD, tj. 9% hrubé zhodnocení. Zdroj: Bloomberg Terminál Historie předchozích operací a základní popis TradeFio naleznete zde.Fio banka, a.s.