Trhy dnes: Banky, PMI a Francie

21.02.2017 15:36

Bankovní sektor je dnes jedinou brzdou evropských burz; PMI eurozóny a Německa překonalo očekávání, značí optimismus; Trhy si začínají uvědomovat rizika prezidentských voleb ve Francii, rostou německé státní bundy.Po růstové seanci v Asii otevřely evropské trhy na červené nule, poté co investory vylekaly výsledky banky HSBC, která zklamala jak z hlediska obratu tak zisku. Zisk před zdaněním byl poloviční oproti odhadu dle agentury Reuters. Akcie HSBC v londýně klesaly až o 7 %. Evropské banky klesaly o více než procento (Stoxx Europe 600 banks). V průběhu dne však trhy potěšily indexy nákupních manažerů Německa a eurozóny, které vykázaly dlouhodobá maxima. Otázkou zůstává, zdali se růst sentimentu promítne i do tvrdých dat v průmyslu a maloobchodu. Lednová vycházejí příští týden, únor tedy uvidíme za měsíc. Německý DAX připisuje 0,5 %, domácí trh 0,2 %, nejvíce se daří Polsku (+2,2 %). Evropské trhy však také začínají oceňovat rizika spojená s prezidentskými volbami ve Francii. Německé dvouleté dluhopisové výnosy dnes zaznamenaly rekordních minim, -0,872 procent (= cena rostla). Zvyšuje se také spread mezi nimi a francouzskými - dnes až 0,44 p. b. (dvouleté ekvivalenty). Růst rizikové prémie na francouzských bondech pramení z rostoucích preferencí pravicové nacionalistky Marine Le Penové, která již dříve nastínila plány na vystoupení z eurozóny, po kterém by však přišel praktický default na eurové obligace. Dolar dnes posiluje, americké trhy otevřely růstem na nové rekordní úrovně, ropa roste, zlato či plyn klesají.Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.