Trhy dnes: Jüan, inflace a minutes Fedu

04.01.2017 14:46

Čínské autority zkoumají možnosti jak zamezit další depreciaci měny a kapitálovým odtokům. Agentuře Bloomberg existenci možných plánů potvrdil nejmenovaný zdroj. Jüan se v posledním roce a půl (po náhlé devalvaci z léta 2015) ocitá v prodejním tlaku, přispívá k tomu mimo jiné vlna čínských zahraničních investic či posílení amerického dolaru v posledních měsících. Nadále tak bude platit např. limit devizových směn 50 000 USD na fyzickou osobu a rok. Inflace v eurozóně se v prosinci pohybovala nejvýše od roku 2013, meziročně 1,1 %, jádrový ukazatel +0,9 %. Ekonomové však neočekávají, že by inflace dosáhla cíle ECB. Pozitivním překvapením byl také PMI eurozóny i Německa. Dnes večer budou zveřejněny minutes z prosincového zasedání Fedu, které by mohly trhu poskytnout indicie ohledně předpokládaného tempa zvyšování úrokových sazeb. Klíčová budou také data z trhu práce za prosinec zveřejněná tento pátek. Dolar dnes mírně slábne, komodity rostou. Asijské akciové trhy rostly, Evropa se již dopoledne ponořila do červených čísel. Futures na americké indexy se pohybují v zisku. Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.