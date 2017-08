Trhy dnes: Korea, Maersk a dolar na vážkách

21.08.2017 13:10

V pondělí opět přitahuje pozornost situace na korejském poloostrově. USA a J. Korea zahájily tradiční vojenská cvičení, KLDR je považuje za provokaci; Dánská skupina Maersk, do které patří mimo jiné největší kontejnerový dopravce na světe, Maersk Line, oznámila prodej těžařské společnosti Maersk Oil francouzskému Totalu; Americkému dolaru se minulý týden na páru s eurem nepodařilo překonat hranici 1,17 EURUSD, dnes opět mírně sílí.USA a Jižní Korea zahájily každoroční vojenské cvičení, téměř 70 tis. vojáků z obou zemí se připravuje a případ jaderné války s KLDR. Manévry mají trvat 10 dní. Trhy v návaznosti na zdánlivé vyostření situace klesají. Francouzský Total oznámil akvizici těžařské společnosti Maersk Oil ze skupiny A.P. Moller-Maersk za 4,95 mld. USD (+2,5 mld. dluh). Maersk se soustředí především na podmořskou těžbu, která byla nejvíce zasažena pádem cen ropy (z důvodu vysokých nákladů). Transakce se uskuteční na počátku příštího roku a mohla by předznamenávat návrat aktivity M&A v energetickém sektoru, roky zmítaném nízkými cenami černého zlata. Akcie Maersk B na kodaňské burze dnes roste o 3,5 %, Total v Paříži téměř nezměněn. Americký dolar se pohybuje na úrovni 1,750 EURUSD (-0,1 %), po spíše oscilačních pohybech (1,790-1,690) v minulém týdnu. Nejočekávanější událostí týdne tohoto je ekonomické sympózium v Jackson Hole, které pořádá kansaský Fed. Na něm v pátek vystoupí J. Yellenová (16:00 SEČ) i M. Draghi (21:00 SEČ). Z makrodat lze zmínit např. předstihové ukazatele PMI nebo ZEW index., (Bloomberg) Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.