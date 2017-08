Trhy dnes: Minutes centrálních bank, Dolar opět silnější, Rally na průmyslových kovech

17.08.2017 12:41

Po včerejších minutes amerického Fedu se dnes brzy odpoledne připojí i ECB; Dolar opět na páru s eurem bojuje o hranici 1,17; Průmyslové kovy pokračují v růstuStředeční minutes Fedu mnoho nového nepřinesly, poukázaly však na značnou názorovou rozpolcenost uvnitř Výboru pro otevřený trh (FOMC) týkající se inflace či ekonomického výhledu. Pravděpodobnost zvýšení sazeb do konce roku tak klesla na téměř nulu. Redukce rozvahy podle vyjádření začne "relativně brzy," pravděpodobně poté, co se inflace dostane na cíl (2 %). Dnešní zápisky z červencového zasedání ECB pravděpodobně taktéž mnoho nového nenaznačí, více lze očekávat od vystoupení prezidenta Draghiho 23. srpna (Německo) a 25. srpna na konferenci v Jackson Hole. Investoři pochopitelně vyhlížejí také zářijové zasedání ECB (7. 9.). Americký dolar ve včerejší seanci sice zisky na páru s eurem ztratil, dnes však v průběhu dopoledne opět posiluje ke hranici 1,17 EURUSD. Eurová rally je, zdá se, definitivně u konce. Průmyslové kovy zaznamenaly v posledních týdnech tučné zisky, zinek se včera dostal nejvýše za 10 let, ostatní kovy (měď, hliník) nejsilnější za poslední 2-3 roky. Rally vyvolala data z Číny nebo letošní slábnoucí dolar. Otázkou zůstává, zda fyzická poptávka tento růst podpoří, ekonomické fundamenty by tomu mohly nasvědčovat. Dnes se komodity ze svých pozic mírně stahují v souvislosti s dolarem. Zdroj: Bloomberg, FT, MarketWatch Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.